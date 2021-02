SPAL, per ora Marino rimane in panchina: sarà valutato dopo Salernitana e Pescara

In bilico la panchina della SPAL, dopo la brutta battuta a vuoto casalinga con la Reggina. Il posto dell'allenatore Pasquale Marino è a rischio ma, stando a quanto riferisce l'edizione ferrarese de Il Resto del Carlino, la sua posizione sarà valutata una volta per tutte dopo le prossime due trasferte, quelle di martedì a Salerno e sabato a Pescara. Per il momento Marino resta, ma la fiducia della dirigenza, se le cose non dovessero cambiare, ha una data di scadenza ben precisa.