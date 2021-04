SPAL-Venezia 1-1, le pagelle: Di Francesco e Ceccaroni goleador: sfortunati Modolo e Crnigoj

SPAL-Venezia 1-1

Marcatori: 43’ Di Francesco (S), 46’ pt Ceccaroni (V).

SPAL

Berisha 6,5 - Nulla può sull’incornata di Ceccaroni al tramonto del primo tempo, compie una gran parata sulla conclusione dalla lunga distanza di Di Mariano nella ripresa.

Okoli 5,5 - Di Mariano lo mette spesso sotto pressione ma riesce comunque a cavarsela senza problemi. Perde però il duello aereo con Ceccaroni in occasione della rete del pareggio del Venezia.

Tomovic 6,5 - Sicuro al centro della difesa fa un ottimo lavoro su Forte sbarrandogli la strada con esperienza senza permettergli di arrivare alla conclusione in porta. Rischia solo per un fallo di mano nel finale al limite dell’area.

Ranieri 6 - Si arrampica spesso sulla schiena di Forte per anticiparlo ricorrendo anche a maniere non proprio ortodosse ma comunque efficaci. Disputa una gara attenta.

Sernicola 6 - Quanta corsa per l’esterno di proprietà del Sassuolo. Un moto perpetuo sulla destra guadagna sempre il fondo per andare al traversone. Puntuale anche nella fase difensiva.

Missiroli 6,5 - Accompagna spesso l’azione della sua squadra sfruttando la sua abilità palla al piede. Dà una mano anche nella fase difensiva mettendoci la sua fisicità.

Esposito 6 - Orchestra la manovra palla a terra. Non sempre è preciso nei suggerimenti agli attaccanti ma comunque la sua prestazione è positiva (Dal 59’ Murgia 6 - Legge bene i passaggi in profondità degli avversari arpionandoli con decisione).

Mora 6 - Solito dinamismo in mezzo al campo. Il centrocampista biancazzurro non si risparmia mai inseguendo tutti i palloni e andando sempre al contrasto col diretto avversario (Dal 67’ Segre 6 - Entra e svolge il suo compito senza alcuna sbavatura).

Sala 6 - Spinge meno rispetto al solito sulla sinistra ma ha il merito di recuperare sulla trequarti offensiva il pallone da cui nasce l’azione del momentaneo vantaggio di Di Francesco (Dal 79’ Dickmann sv)

Floccari 6 - Si fionda sul pallone recuperato da Sala innescando subito Di Francesco nell’azione che sblocca la gara. Preziosissimo anche nella fase di non possesso specie sui calci da fermo (Dal 78’ Tumminello sv).

Di Francesco 7 - Si allarga spesso sulla corsia di sinistra per poi rientrare al tiro. Mossa azzeccata quella dell’attaccante della SPAL che così realizza il gol del vantaggio per la sua squadra battendo Maenpaa (Dal 68’ Strefezza 6 - Si guadagna diversi calci di punizione con la sua velocità palla al piede).

VENEZIA

Maenpaa 6 - Debutto stagionale in Serie B per il portiere finlandese. Si deve inchinare al bel tiro a giro da parte di Di Francesco che non gli lascia scampo.

Mazzocchi 6 - Dalla sua parte agisce Di Francesco e ne patisce la rapidità. Nella ripresa si fa vedere sulla destra con più insistenza dimostrandosi molto propositivo.

Modolo 6,5 - Quando c’è da lottare non si tira certamente indietro. Gioca d’anticipo sugli attaccanti con grande puntualità. Saltato da Di Francesco in occasione del gol dell’1-0, sfortunato quando, dopo un terzo tempo eccellente, coglie la traversa.

Ceccaroni 7 - Parte male consegnando a Di Francesco un pallone sanguinoso. Ma poi sale in cattedra concedendo nulla all’avversario e pareggiando i conti nel finale di primo tempo con uno stacco imperioso.

Ricci 6,5 - Tanta personalità per il terzino del Venezia che ascolta con grande attenzione i consigli del suo compagno di squadra Molinaro. Scende spesso sulla sinistra sempre a testa alta andando al cross.

Crnigoj 6 - Recupera tantissimi palloni in mezzo al campo proponendo l’azione offensiva della sua squadra ma ne perde uno che costa carissimo alla sua squadra da cui nasce l’azione del gol della SPAL. Nella ripresa colpisce il palo con un bolide dalla distanza (Dall’85’ Dezi sv).

Fiordilino 6 - Gioca a ridosso della difesa tamponando le ripartenze della SPAL. Gioca con decisione in mezzo al campo facendosi sentire molto.

Maleh 6 - Quando ha un po’ di spazio lo aggredisce con rapidità. Ci mette la grinta giusta che vuole il suo allenatore lottando senza mai risparmiarsi.

Aramu 6 - Gara con alti e bassi quella del numero 10 del Venezia che viene spesso braccato dai giocatori della SPAL. Il suo cross da calcio d’angolo per Ceccaroni, che vale l’1-1, è però perfetto (Dal 64’ Esposito 5,5 - Torna a Ferrara da ex ma non riesce a rendersi pericoloso).

Forte 5,5 - Non ha i 90 minuti nelle gambe ma la volontà non manca certamente. Fa a sportellate con la difesa della SPAL che non gli lascia lo spazio per colpire e arrivare alla conclusione verso la porta di Berisha (Dal 65’ Johnsen 5,5 - Fatica a trovare lo spiraglio per andare alla conclusione).

Di Mariano 6,5 - Si allarga spesso sulla sinistra per poi accentrarsi e cercare il dialogo con i compagni di squadra. Chiama Berisha alla grande parata nel secondo tempo con un bolide dalla distanza.