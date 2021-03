SPAL, Zamuner difende Marino: "In questi giorni sentite tante chiacchiere montate ad arte"

Il direttore sportivo della SPAL Giorgio Zamuner ha commentato il successo contro il Pescara: "Venivamo da un momento delicato, ma credo che la squadra sia oggi che con la Salernitana abbia dato risposte che sono importanti. Oggi abbiamo vinto soffrendo e non dimentichiamoci che il Pescara veniva da tre risultati positivi. Abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e speriamo di aver passato il periodo buio. Di sicuro questo ce lo potrà dire la prossima gara - riporta estense.com -. Mi ha sorpreso positivamente la voglia della squadra di fare il risultato. Il fatto di non aver preso gol nelle ultime uscite penso sia il primo mattone per costruire risultati importanti, a cui aggiungo anche i quattro punti fatti, che dovranno essere la nostra base di partenza. Il gruppo è sano, ha voglia di uscire dal tunnel e lo ha già ampiamente dimostrato. Il lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti. Fino alla partita con la Reggina è stato eccellente, poi c’è stato uno scossone e in questi giorni ho sentito tante chiacchiere montate ad arte. Ora contano solo i due risultati positivi e la prossima gara. Se giocheremo con questo atteggiamento, difficilmente subiremo. Oggi abbiamo segnato su rigore con Valoti, ma penso che la spizzata di Missiroli fosse dentro. Sarebbe stato il 2 a 0 e avremmo sofferto meno. Ma va bene così, è un risultato davvero tanto importante e siamo tutti contenti".