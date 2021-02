SPAL, Zamuner: "Segre è un profilo di alta qualità. Lo volevo già in estate"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Jacopo Segre, nuovo centrocampista della SPAL in prestito dal Torino, il direttore sportivo biancazzurro Giorgio Zamuner si è espresso sui dettagli dell'operazione. Di seguito le sue parole, raccolte dall'inviato di TuttoMercatoWeb:

"Jacopo era uno di quei giocatori che avevo seguito in estate, ma che poi non era stato lasciato partire dal Torino. Nell'ultimo giorno di mercato, il suo agente ci ha successivamente informati della sua possibile uscita e ho avvisato immediatamente il presidente Mattioli per avviare le pratiche e portarlo a Ferrara. Il suo è un profilo che ci mancava per temperamento e qualità di inserimento a centrocampo. Possiede anche una buona tecnica e un'ottima struttura fisica. Sabato lo ha dimostrato guadagnandosi un rigore e andando ad un passo dal gol vittoria al 93'. Personalmente son felice che sia arrivato. Penso che si possa integrare bene con gli altri in mezzo al campo perché è un rinforzo di assoluta qualità".