Ufficiale Spezia, colpo in prospettiva: dalla Juve arriva il classe 2007 Lontani. Firma un biennale

È attraverso una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che lo Spezia "comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive del centrocampista Matteo Lontani, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2027.

Classe 2007, nativo di Ravenna, dopo aver iniziato il proprio percorso nel Savio Calcio per poi proseguire la propria crescita per sei anni nel settore giovanile del Cesena, nelle ultime stagioni è stato tra i protagonisti delle giovanili della Juventus, evidenziandosi quale uno dei più brillanti prospetti del panorama italiano, tanto da laurearsi campione d'Europa Under 17 agli Europei di Cipro con la maglia azzurra.

Lontani ha sottoscritto con le Aquile il primo contratto da professionista della propria carriera ed ora è pronto a proseguire nel proprio percorso di crescita, a partire dal ritiro di Santa Cristina, dove verrà fin da subito aggregato al gruppo di mister Luca D'Angelo.

Benvenuto, Matteo!".