Ufficiale Spezia, ecco il difensore Onofri. Il centrale ha firmato un triennale coi liguri

"Formalizzeremo anche Onofri che viene da una stagione importante e andrà in ritiro, era una grande occasione e come Chiabotto, 2007 che lasceremo al Bra, si tratta di investimenti anticipati per creare anche un valore futuro al club”. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano aveva parlato così dell'arrivo del giovane difensore. Quest'oggi è arrivato il comunicato del club ligure in merito all'arrivo del classe 2004 che nella passata stagione ha giocato con il Ravenna in Serie D. Questa la nota degli aquilotti:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Matteo Onofri, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2028.

Classe 2004, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, dopo essersi messo in mostra con le maglie di Savignanese e Victor San Marino, nella passata stagione è stato tra i pilastri del Ravenna in Serie D, mettendo a referto una stagione di assoluto rilievo, con 36 presenze, 5 reti e 5 assist tra regular season e playoff.

Difensore centrale moderno e completo, fisicamente prestante e solido difensivamente, Onofri è ora pronto a proseguire nel proprio percorso di crescita con la maglia delle Aquile e a raggiungere mister Luca D'Angelo e i compagni nel ritiro di Santa Cristina".