Ufficiale Spezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Diego Mascardi. "Sono onorato"

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Diego Mascardi alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2028.

Prodotto del vivaio aquilotto e già portiere delle selezioni azzurre giovanili, Mascardi è cresciuto tra i pali delle formazioni giovanili del Club di via Melara, dimostrando sempre grande attaccamento ai colori delle Aquile e il rinnovo ne è l'ennesima dimostrazione.

Una firma che rappresenta uno step importante per la crescita del numero 12 aquilotto, ma anche un atto di fiducia reciproco, che consentirà a Mascardi di continuare la sua crescita sportiva e umana in seno allo Spezia Calcio, con serenità e determinazione.

"Sono orgoglioso di aver siglato questo rinnovo, che per me rappresenta un passo importante per la mia crescita umana e sportiva. Sono cresciuto sui terreni del "Ferdeghini" e sono grato al Club e a tutte le persone che mi hanno accompagnato nel mio cammino verso la Prima Squadra. Lo Spezia Calcio rappresenta ormai per me una seconda famiglia e voglio condividere questo primo traguardo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungerlo, ben conscio che non si tratta di un punto di arrivo, ma di un incentivo a fare ancora meglio per crescere ancora", le parole di Diego Mascardi.