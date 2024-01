Ufficiale Sudtirol, arriva Tommaso Arrigoni dal Como in prestito con obbligo in caso di salvezza

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Arrigoni, 29enne centrocampista centrale, in grado di giocare anche sulla fascia destra o come mediamo. Il giocatore approda in biancorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in categoria.

Tommaso Arrigoni è nato a Cesena, il 26 febbraio 1994, 171 cm. per 68 kg, centrocampista di piede destro. E’ cresciuto nel Cesena, ha esordito in prima squadra il 30 novembre 2011 in Cesena-Gubbio (3-0) di Coppa Italia, convocato dal suo omonimo allenatore Daniele Arrigoni. Il 21 dicembre esordisce in Serie A giocando il recupero della prima giornata di campionato perso in trasferta per 4-1 contro l'Atalanta. Gioca per la prima volta da titolare in Cesena-Siena (0-2) della 27ª giornata, chiudendo la stagione con 15 presenze, 13 nella massima serie e due in Coppa Italia.

Tra l'agosto 2012 e il gennaio 2013 ha giocato in prestito alla Tritium, squadra di Lega Pro Prima Divisione, collezionando 17 presenze ed una rete. A gennaio ha fatto ritorno al Cesena (B) per motivi familiari. Passa poi alla Spal in C2 a gennaio 2014, poi al Forlì in C nel 2014-2015 e nella stagione 2015-2016 al Santarcangelo in C. Dopo una stagione con il Lumezzane e una con la Lucchese, firma un biennale per la Robur Siena. Il 20 agosto 2020 approda al Como e nella stessa stagione vince il campionato di Serie C, quindi due stagioni e mezza in B con i lariani totalizzando 69 presenze, 4 reti e 6 assist tra i cadetti.

Complessivamente vanta 13 gare in Serie A con il Cesena e 75 in B con le maglie di Cesena e Como con 4 reti e 6 assist, oltre a 7 partite di Coppa Italia.