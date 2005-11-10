Guidonia Montecelio, colpo Giannotti: arriva a titolo definitivo dal Trento
Nuovo rinforzo per il Guidonia Montecelio, che ha ufficializzato l'arrivo di Pasquale Giannotti. Il centrocampista classe 1999 approda in rossoblù a titolo definitivo dal Trento e ha firmato un contratto pluriennale.
Pasquale Giannotti al Guidonia, la nota del club
Pasquale Giannotti é un nuovo calciatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc.
Acquisto concluso a titolo definitivo dall’Ac Trento 1921 per arricchire di qualità la rosa messa a disposizione del mister Giovanni Lopez.
Nato il 5 giugno 1999 e cresciuto nelle giovanili del Crotone, club con il quale ha giocato anche in Serie B, Giannotti si lega con un contratto pluriennale al Guidonia Montecelio 1937 Fc.
L’esperienza al Trento ha consacrato il centrocampista tra i migliori interpreti del suo ruolo con 7 gol all’attivo nell’ultima stagione.
Il presidente Mauro Fusano, anche a nome della società, dà il benvenuto a Giannotti nella nostra famiglia rossoblù.