Ufficiale SudTirol, nuovo innesto in difesa: arriva Scaglia del Como. Il centrale firma fino al '25

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Scaglia, 31enne difensore proveniente dal Como 1907. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo lega alla società biancorossa fino al 30 giugno 2025.

Filippo Scaglia, nato il 31 gennaio 1992 a Torino, 190 centimetri di altezza per 84 kg di peso forma, calcisticamente cresce nel settore giovanile del Torino. Nell'estate del 2011 si trasferisce in prestito al Bassano, in Lega Pro Prima Divisione, chiudendo la sua prima stagione tra i professionisti con 22 presenze. Successivamente, sempre con la formula del prestito, passa al Cuneo. Con la squadra piemontese gioca altre 22 partite di Lega Pro Prima Divisione (più una in Coppa Italia ed una in Coppa Italia Lega Pro, competizione in cui il 4 ottobre 2012 segna un gol, nella partita persa per 3-2 contro la Tritium) nella stagione 2012-2013, nel corso della quali segna anche il suo primo gol tra i professionisti: il 4 novembre 2012, nella partita vinta per 2-0 in casa contro il Pavia.

Nella prima parte della stagione 2013-2014 rimane al Torino, in Serie A, però non scende e in campo e a gennaio 2014 la società granata lo cede in prestito al Cittadella, in Serie B. Disputa 18 partite e il suo primo gol in carriera tra i cadetti. I patavini riscattano la metà del suo cartellino e lo riconfermano per la stagione 2014-2015 in B. Nel 2015 viene riscattato interamente dal Cittadella, retrocesso in C. Nella stagione 2015-2016 il Cittadella viene promosso in Serie B. Torna al gol nel 15esimo turno siglando la rete del pareggio contro il Verona, match poi vinto dal Cittadella per 5-1. Con i patavini: 140 gare, 4 reti e 4 assist.

Nel gennaio del 2019 viene acquistato dal Monza, club di Serie C, con cui nella stagione 2019-2020 ottiene una promozione in Serie B. Con i brianzoli: 63 gare, 3 reti e un assist. Il 13 luglio 2021 viene ceduto al Como. Con i lariani colleziona 52 presenze, con un assist. Complessivamente vanta 169 presenze in Serie B con 5 gol e 4 assist.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Filippo Scaglia e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.