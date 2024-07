Ufficiale SudTirol, un doppio rinnovo. Poluzzi rinnova fino al 2026, Kurtic invece fino al 2025

vedi letture

Un doppio rinnovo in casa SudTirol, con il club che fa sapere che anche per la prossima stagione di Serie B faranno parte della rosa biancorossa sia il portiere Giacomo Poluzzi che il centrocampista Jasmin Kurtic. Il primo, che aveva ancora un anno di contratto, ha prolungato fino al 2026, mentre il giocatore di movimento ha prolungato fino al 2025.

Ecco la nota relativa a Poluzzi: "FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Giacomo Poluzzi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2025. Il portiere, 36 anni compiuti lo scorso 25 febbraio, ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Giacomo “Jack” Poluzzi, nato a Motta di Bologna il 25 febbraio 1988, estremo difensore di 186 centimetri per 79 chilogrammi di peso, dopo aver vestito le maglie di Crevalcore, Carpi, Giacomense, Este, Città di Castello, Alessandria, Fidelis Andria, Spal (con debutto in A) e Virtus Francavilla, nell’estate del 2020 è approdato in biancorosso, contribuendo in modo determinante alla conquista della promozione in Serie B nella seconda stagione in biancorosso. Nella trionfale annata 2021-2022 è stato a capo della difesa meno battuta in Europa in campionato: 9 reti subite in 38 giornate, con 29 gare senza subire reti e un record di imbattibilità durato la bellezza di 1090’. Complessivamente ha disputato 41 gare con 12 reti subite e ben 30 clean sheet.

Complessivamente ha giocato 164 gare con l’FCS, di cui 75 nelle ultime due stagioni in Serie B.

FC Südtirol augura a Jack Poluzzi un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra".

E ora quella di Kurtic: "FC Südtirol è lieto di comunicare il rinnovo del contratto di Jasmin Kurtic. Il precedente accordo era scaduto al termine della stagione 2023-2024, ovvero il 30 giugno scorso. L’esperto centrocampista, approdato in biancorosso nello scorso mese di gennaio, fresco reduce dall’Europeo in Germania con la nazionale della Slovenia ha prolungato di un anno il suo accordo con il club biancorosso, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Jasmin Kurtić, nato il 10 gennaio 1989 a Črnomelj, in Slovenia. 186 centimetri per 88 kg, ambidestro gioca come centrocampista centrale e all’occorrenza ricopre anche i ruoli di trequartista o mediano, è arrivato nello scorso mese di gennaio all’FCS, proveniente dalla formazione rumena dell’Universitatea Craiova.

Nazionale sloveno con 92 presenze e 2 reti e 5 assist (6 presenze nelle selezioni giovanili U20 3 U21) impreziosite dalle partecipazioni a qualificazioni europee, mondiali, Uefa Nations League è fresco reduce dal Campionato Europeo.

Complessivamente vanta 289 gare in Serie A con 29 reti e 16 assist, 52 in B con 3 reti e 4 assist tra campionato e play-off, a cui si aggiungono oltre un centinaio di presenze tra Super League 1, Druga Liga, Super Liga e Prva Liga con 21 reti e 5 assist. In biancorosso: 14 presenze con 1 gol e 1 assist.

FC Südtirol augura a Jasmin Kurtic un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra".