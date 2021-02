Supermario verso il rientro: a Monza cresce l'attesa per il ritorno di Balotelli in campo

"Martedì ci sarò per il Vicenza": parola di Mario Balotelli.

E a Monza cresce l'attesa per rivedere Supermario in campo. Era il 30 dicembre e l'attaccante faceva il suo esordio con la Salernitana, per altro siglando immediatamente - giusto 5 minuti di assestamento - il gol che apriva le danze dei lombardi, ma la gioia è durata poco perché durante il riscaldamento della gara contro il Lecce del 4 gennaio, il classe '90 ha fatto crac: piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra.

Ma ora che tutto è stato ripristinato, Balotelli ha sempre lavorato con i compagni, e domani dovrebbe figurare tra i convocati. Difficile prevedere se potrà già giocare, ma intanto un passo si muove.