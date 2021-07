Tacopina: "Con la SPAL trattativa quasi conclusa. Il Catania? Il mio cuore batte per loro"

vedi letture

L'avvocato Joe Tacopina, intervistato da La Sicilia, ritorna a parlare del Catania e della trattativa per l'acquisizione del club poi sfumata in un nulla di fatto: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo acquistare il Catania ma purtroppo non ho mai avuto garanzie sulla riduzione del debito come mi era stato garantito. Amo la Sicilia e credo che anche i tifosi lo abbiano compreso. E’ questo il motivo per cui faccio gli auguri al club rossazzurro di tornare presto in alto. Sono pure contento che gli 800mila dollari da me versati siano servati a un club che ha dei sostenitori unici, favolosi che mi hanno commosso. I tifosi del Catania sono veramente grandiosi. Con la SPAL la trattativa è ormai quasi conclusa, ma il mio cuore batterà sempre per il Catania”.