Tacopina sulla SPAL: "Ferrara fra le mie città preferite. Ma al momento sto solo valutando"

Intercettato dal Resto del Carlino l'avvocato statunitense Joe Tacopina ha parlato dell'interesse per la SPAL spiegando che al momento vi è solo una valutazione in corso, ma elogiando la città e i tifosi del club estense: "Non abbiamo ancora definito la situazione. Assieme ai miei partner, sto valutando e raccogliendo informazioni. Quando ci saranno sviluppi importanti, prometto che parlerò di tutto senza problemi. Posso dire però di aver sempre ammirato Ferrara, che considero una delle più belle città italiane. Anzi, tra le mie preferite in assoluto. Mi è sempre piaciuta anche la Spal, e ovviamente i suoi fantastici tifosi. Perdonatemi, ma è ancora troppo presto per rilasciare altre dichiarazioni.”