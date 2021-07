Ternana, colpo in attacco: tutto pronto per il ritorno di Pettinari

La Ternana è a un passo dall'annunciare un grande colpo in attacco. Il club umbro infatti avrebbe trovato l'accordo con Stefano Pettinari per i prossimi tre anni con il giocatore che già oggi dovrebbe essere in città per le visite mediche. Si tratta di un ritorno per il classe '92, svincolato dopo l'esperienza al Lecce, che vestì la maglia rossoverde nel 2017 contribuendo con due gol e due assist in 13 presenze alla salvezza del club. Lo riferisce Il messaggero.