Ternana, in arrivo un difensore: si attende lo svincolo di Boben da Livorno

Per Cristiano Lucarelli è in arrivo un difensore dalla "sua" Livorno. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport la Ternana nelle prossime ore dovrebbe mettere sotto contratto Matija Boben, sloveno in attesa di svincolo dopo la retrocessione in Serie D del Livorno