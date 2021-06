Ternana, Lucarelli: "Sarà una Serie B bella e complicata. Noi pensiamo alla salvezza"

Lunga intervista quella che il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha rilasciato al Corriere dello Sport.

Le Fere, squadra dei record della Serie C, si apprestano a vivere la stagione 2021-22 del campionato di B: "Abbiamo avuto la fortuna di cominciare a poterci pensare con un buon anticipo. Questa cosa andava sfruttata e lo stiamo facendo, cercando di programmare per il meglio con gli obiettivi che abbiamo in testa. Troveremo 11-12 squadre di un livello altissimo. Quest'anno considero 6 squadre retrocesse e non 3, perché non sono riuscite a risalire subito quelle scese un anno fa. In più penso al Pisa che dispone di budget incredibile per la categoria, poi Cremonese, Frosinone, Reggina, Chievo. Sarà un campionato tremendamente bello e complicato. Ci faremo trovare pronti sapendo a cosa si andrà incontro. Dobbiamo pensare solamente alla salvezza, non ci si può permettere altro almeno in partenza. Una volta arrivati a quota 45 punti magari faremo altri discorsi guardando i margini di crescita. Ma intanto la base è questa, con tutto il sano realismo che va mantenuto per costruire la nostra stagione passo dopo passo".