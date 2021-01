tmw Ascoli, rientra Diogo Costa Pinto. Ma andrà in Portogallo

Potrebbe presto lasciare il Potenza Diego Costa Pinto che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, farà rientro all’Ascoli. Ma non sarà quella la sua destinazione definitiva: è in definizione il suo passaggio in prestito al Vilafranquense, formazione della Segunda Liga in Portogallo