tmw Brescia, Cellino punta Fabio Caserta per la prossima stagione

Il lavoro di Fabio Caserta a Perugia non è passato inosservato. L’allenatore che ha riconsegnato la Serie B alla formazione biancorossa è finito nel mirino di Massimo Cellino per la prossima stagione. Il Brescia studia le mosse per il futuro. E nel futuro, se non dovesse arrivare il rinnovo per Clotet, potrebbe esserci Caserta...