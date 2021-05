tmw Caso Marconi-Obi. La difesa dell'attaccante valuta il ricorso, ma si attendono le motivazioni

Nella giornata di oggi la Corte Federale d'Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale Federale in merito alla presunta frase razzista pronunciata dall'attaccante del Pisa Michele Marconi nei confronti del centrocampista del ChievoVerona Joel Obi nel corso della sfida dello scorso 22 dicembre. La CFA ha così inflitto 10 giornate di squalifica al calciatore nerazzurro.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la difesa del giocatore sta valutando un possibile ricorso contro questa decisione anche se solo dopo aver letto le motivazioni, che dovrebbero essere rese note entro una decina di giorni, deciderà come muoversi per tutelare il nome di Marconi che continua a ritenersi innocente di fronte alle accuse. Il collegio difensivo valuterà anche gli aspetti procedurali per l'eventuale ricorso in appello.