tmw Cittadella, non esercitata l'opzione su Rosafio. L'attaccante libero di accasarsi altrove

Novità per il mercato del Cittadella. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club veneto avrebbe deciso di non esercitare l’opzione per il prolungamento contrattuale con l’attaccante Marco Rosafio. L’attaccante è, dunque, libero di accasarsi altrove con Brescia e Vicenza interessate. Ma non solo. Sul classe 1994, infatti, sono emersi gli apprezzamenti di Como e Pescara così come di altre società ancora non emerse.