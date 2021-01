tmw Cosenza, oggi può essere il giorno di Tremolada: arriva in prestito dal Pordenone

Come già avevamo anticipato, il Cosenza stava da tempo seguendo Luca Tremolada, estroso trequartista in uscita dal Pordenone: il club calabrese ha tentato il tutto per tutto per il classe '91, e oggi potrebbe essere il giorno del passaggio.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si discute sulla formula: probabile il prestito.