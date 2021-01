tmw Cremonese, dalla Juventus U23 arriva Coccolo: oggi la firma

Rinforzo difensivo per la Cremonese, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si è aggiudicata il promettente Luca Coccolo, classe '98 delle Juventus U23. Il giocatore approderà in grigiorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Attesa per oggi la firma.