tmw Cremonese, l'ex Piacenza Simone Di Battista nuovo responsabile area scouting

vedi letture

Novità nel comparto tecnico della Cremonese in vista della prossima stagione. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club grigiorosso avrebbe definito per l’arrivo di Simone Di Battista, ex di Piacenza e Fiorenzuola, quale nuovo responsabile area scouting.