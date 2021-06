tmw Il Pisa pronto all'accelerata: Chiellini della Juventus in pole come ds. I dettagli

Il Pisa di Alexander Knaster sogna in grande. Un progetto giovane e ambizioso per il club toscano che sta mettendo basi importanti in vista di questa estate. Di concerto col Presidente della società toscana, Giuseppe Corrado, il club si appresta a scegliere l'erede di Roberto Gemmi come direttore sportivo.

CHIELLINI DAVANTI A TUTTI Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il primo nome, quello preferito dalla presidenza del Pisa, è quello di Claudio Chiellini. Una lunga gavetta nella Juventus, tra i fautori del progetto Under 23 dopo aver seguito e coordinato i tanti giocatori bianconeri in prestito nei quattro angoli del globo, trentaseienne è pronto al grande salto. La Juventus è pronta a riorganizzare il proprio organigramma ma Chiellini potrebbe presto prendere il volo.

ACCORDO A GIORNI? Chiellini potrebbe volare direzione Pisa, per diventare direttore sportivo dell'ambiziosa, e giovane, società toscana. Trattativa in corso, ancora nessuna firma ma nella volontà del club c'è in pole un nome su tutti. Ed è quello del dirigente bianconero. La trattativa scorre veloce: l'accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.