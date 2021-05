tmw Lecce, è fatta per Baroni: sarà lui il nuovo allenatore. Firma attesa nel weekend

La definitiva scelta è arrivata: il Lecce non proseguirà il cammino con Eugenio Corini. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club salentino, dopo aver fallito l'immediato ritorno in A, ha optato per il cambio in panchina, scegliendo (come anticipato nei giorni scorsi) Marco Baroni, quest'anno alla Reggina: la firma è attesa per il weekend.