tmw Lecce, striscione dei tifosi fuori dal Via del Mare: "Vogliamo undici Mancosu"

"Vogliamo undici Mancosu". Questo lo striscione appeso degli ultras del Lecce fuori dal Via del Mare prima della sfida interna contro la Reggina. Un modo per caricare la squadra in vista del finale di stagione e manifestare vicinanza al fantasista che un mese e mezzo fa è stato operato di tumore, ma ha deciso di rinviale la chemioterapia per aiutare il club a salire in Serie A. Si tratta di una presa di posizione importante dei tifosi giallorossi che nei tempi recenti non avevano mai fatto cori o striscioni per i singoli calciatori.