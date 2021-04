tmw Lupo: "Volevo Gallo a Venezia l'anno scorso. Balotelli? Ha lasciato passare troppi treni"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex Ds del Venezia Fabio Lupo ha parlato anche dei protagonisti del campionato di Serie B. Partendo dai giovani: “Sono contento per Gallo che a Lecce si sta facendo valere, avevo provato a portarlo a Venezia l’anno scorso. Può fare molto bene. Così come Brescianini e Carnesecchi sono ragazzi che stanno facendo bene. E Rodriguez a Lecce che ha dimostrato di avere grande talento: può arrivare in alto, ha qualità tecniche e mi sembra anche caratteriali. Sa anche entrare a partita in corso”.

Fino al giocatore più atteso, Mario Balotelli, ora al Monza: "Quando davanti punti su calciatori come Balotelli che non ti danno ciò che ti aspetti è normale fare fatica. La carriera parla per lui nel bene e nel male. Si è parlato di troppi treni da prendere, gliene sono passati davanti tanti e importanti. Li ha lasciati correre”.