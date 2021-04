...con Fabio Lupo

vedi letture

“Mercato, in estate più chiarezza. Donnarumma, scegli con il cuore. Tanti in scadenza? Colpa della pandemia. Da Gallo a Rodriguez: i talenti della B. Balotelli, quanti treni...”

“Sarà un mercato più chiaro rispetto a gennaio. L’anno scorso è stato condizionato dagli eventi legati alla pandemia: forse con i miglioramenti e potendosi prospettare un futuro più roseo il quadro sarà più nitido. Magari economicamente non sarà ancora scoppiettante ma sarà un mercato più lineare”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Palermo e Venezia, Fabio Lupo.

Chi sarà protagonista sul mercato estivo?

“Il mercato dipende molto dal finale di stagione e dai vari traguardi raggiunti. Questi mesi saranno decisivi per delineare le strategie di mercato”.

Intanto sta per rinnovare Ibra.

“Sotto l’aspetto strategico era scontato che il Milan provasse a fare di tutto per trattenerlo per tutto quello che ha dato sul campo. Era giusto dare un impulso di continuità”.

E Donnarumma?

“Sarà più problematico. Anche se faccio il tifo affinché rimanga perché certi valori vanno al di là del milione in più. Donnarumma avrà tempo di guadagnare tanti soldi, non saranno i due o tre milioni a cambiargli la vita. La vita gliela cambieranno le scelte fatte con il cuore”.

Beh, c’è da convincere anche Mino Raiola...

“Con Raiola il cuore spesso si fa da parte (sorride, ndr). Battute a parte, Mino Raiola è una persona intelligente, da uomo di calcio tifo affinché Donnarumma faccia una scelta di cuore”.

Non solo il Milan. Ci sono tanti calciatori in scadenza.

“È una situazione figlia della confusione che ha regnato da marzo dello scorso anno. Da lì in poi è stato un andare avanti a breve termine”.

Giovani della B: chi si è messo in mostra?

“Sono contento per Gallo che a Lecce si sta facendo valere, avevo provato a portarlo a Venezia l’anno scorso. Può fare molto bene. Così come Brescianini e Carnesecchi sono ragazzi che stanno facendo bene. E Rodriguez a Lecce che ha dimostrato di avere grande talento: può arrivare in alto, ha qualità tecniche e mi sembra anche caratteriali. Sa anche entrare a partita in corso”.

Il Monza sembrava dovesse ammazzare il campionato...

“Mi aspettavo un campionato equilibrato. Avere un buon organico non significa fare un buon campionato e lo dimostrano gli stenti di Frosinone e Cremonese. Quando davanti punti su calciatori come Balotelli che non ti danno ciò che ti aspetti è normale fare fatica”.

Per Balotelli Monza è l’ultimo treno.

“La carriera parla per lui nel bene e nel male. Si è parlato di troppi treni da prendere, gliene sono passati davanti tanti e importanti. Li ha lasciati correre”.

Valzer ds: la rivedremo in pista in estate?

“Il mercato comincia a muoversi. Ci sono delle varie situazioni in diverse categorie. Spero di poter riprendere alla mia maniera potendo pensare di incidere e non rientrare tanto per farlo. Voglio avere la possibilità di intervenire ed incidere”.