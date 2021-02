tmw Pisa, D'Angelo: "Meritavamo la vittoria. Poche volte l'Empoli ha sofferto così"

Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 rimediato in casa contro l'Empoli: "Abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra ben messa in campo e con giocatori forti. A mio avviso, avremmo potuto vincere perché abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare. L'Empoli nel secondo tempo ha preso campo, ma noi quando ripartivamo eravamo sempre molto pericolosi. Avremmo dovuto fare il 2-0 perché poi ci sta che una squadra come l'Empoli, seppur con poche occasioni, riesca a pareggiare".

Spesso capita che create tanto senza riuscire a capitalizzare a dovere.

"Abbiamo preso dodici pali finora. Ad ogni modo, dobbiamo essere soddisfatti della partita disputata dai nostri giocatori".

Il Pisa ha raccolto una vittoria e due pareggi contro le prime tre della classe.

"Ogni partita ha una sua storia. Dobbiamo pensare già alla prossima partita, tenendo presente che oggi abbiamo fatto una grande prova".

Hai protestato per un presunto fallo di mano in area di rigore dell'Empoli.

"Premettendo che Manganiello ha arbitrato benissimo, in quella occasione mi è sembrato che sul colpo di testa di Vido un difensore dell'Empoli avesse il braccio un po' largo. Però, è un episodio che non ho rivisto".

Gucher oggi ha agito da trequartista, come successo a Monza.

"Ha fatto bene sia al Brianteo che oggi. È stato molto pericoloso in due o tre occasioni e bravo nel gioco di rottura su Stulac. In generale tutta la squadra ha fatto bene. Credo che poche volte l'Empoli abbia sofferto quanto oggi".

Cosa chiedevi ai giocatori che sono subentrati?

"Ho voluto rafforzare il centrocampo con Marin. Poi, con l'inserimento di Belli, volevo un giocatore più forte nella fase difensiva. Vido è entrato molto bene, ha avuto una doppia occasione per fare gol. Mentre Mastinu l'ho messo perché non volevo la squadra si abbassasse dopo la rete subita. Con l'ingresso di Quaini, invece, volevo dare freschezza nel finale".

Cosa manca al Pisa per poter ambire alle prime posizioni?

"Tanti punti, siamo un po' indietro. Credo che noi stiamo facendo bene, soprattutto a livello di rendimento. Tutte le partite la squadra le sta giocando bene e credo meriteremmo qualche punto in più. Questo mi sento di dirlo".