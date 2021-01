tmw Pordenone, Strizzolo in pole per l'attacco. E si pensa ad anticipare l'arrivo di Biondi

Summit di mercato, nella giornata di ieri, in casa Pordenone.

Come già avevamo anticipato, il club neroverde ha l'accordo con il centrocampista Kevin Biondi del Catania per il trasferimento in Friuli a giugno, ma, sempre come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, questa operazione potrebbe essere anticipata: si deciderà lunedì, anche per la sovrabbondanza nel ruolo.

Di certo, non lascerà la corte di mister Tesser, Alessandro Vogliacco: indipendentemente da quello che succederà sull'asse Juventus-Atalanta, il giocatore vestirà fino a giugno la maglia neroverde.

Nota poi in attacco: il nome in pole rimane quello di Luca Strizzolo della Cremonese.