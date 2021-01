tmw Pordenone, su Diaw si muovono Torino e Genoa ma il giocatore non è in uscita

I dieci gol in diciassette presenze con la maglia del Pordenone in Serie B hanno acceso i riflettori della Serie A su Davide Diaw, attaccante classe 1992 che il club della famiglia Lovisa ha acquistato la scorsa estate dal Cittadella.

Sul giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sono gli interessamenti sia di Torino che di Genoa, ma al momento la posizione del Pordenone in merito è abbastanza chiara. Diaw (nato a Cividale del Friuli ma con origini senegalesi) non è considerato un elemento in uscita, anche perché al momento non sono ancora pervenute offerte ufficiali per il suo cartellino. Da capire, infine, se tale posizione possa cambiare di fronte ad un'offerta "irrinunciabile" da parte di una delle società sopracitate o da altre ancora non emerse.