tmw Reggina, Crimi e Di Gaudio per completare la rosa di Baroni

La Reggina è al lavoro per piazzare altri due colpi e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Baroni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per il centrocampo il club insegue Marco Crimi, classe '90 che alla Virtus Entella non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione. Per l'attacco invece il nome caldo è quello di Antonio Di Gaudio, classe '89, in uscita dall'Hellas Verona e seguito da molti club cadetti.