tmw Reggina, Paolucci vola nella A belga: triennale con il Royale Union Saint-Gilloise

vedi letture

Salto nella Serie A belga per Lorenzo Paolucci. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista classe 1996, di proprietà della Reggina e lo scorso anno in prestito al Monopoli, è passato al Royale Union Saint-Gilloise: l'operazione, condotta da Gerry Palomba e Carlo Di Renzo, si è conclusa con un accordo triennale per il giocatore.