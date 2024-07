Ufficiale Audace Cerignola, accordo biennale con l'ex Ancona Lorenzo Paolucci

La S.S. Audace Cerignola Srl comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Lorenzo Paolucci. Un altro importante colpo di mercato per l’Audace Cerignola. Paolucci, mezzala, classe 1996, era svincolato e si lega con un biennale al club gialloblù.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la casacca dell’Ancona in serie C collezionando 54 presenze e 8 reti. Cresciuto nelle giovanili del Pescara debutta in B giovanissimo nella stagione 2014/2015. Tanta esperienza in serie C per lui con le maglie di Teramo, Taranto, Monopoli e Reggina totalizzando oltre 100 presenze e 9 reti. Nella stagione 2021/22 l’approdo in serie A belga con l’Union Saint Gilloise, sfiorando la vittoria del campionato e arrivando alle spalle del Brugges di De Ketelaere.