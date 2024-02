Ufficiale Ancona, rinnovo fino al 30 giugno 2026 per il centrocampista Lorenzo Paolucci

L’U.S. Ancona è lieta di comunicare di aver rinnovato sino al 30 giugno 2026 il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Paolucci. Il centrocampista abruzzese, alla seconda stagione in biancorosso, ha sin qui totalizzato 48 presenze siglando 6 reti.