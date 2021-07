tmw SPAL, vicina la chiusura per il terzino Tripaldelli. Ma c'è anche l'Elche

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la SPAL sarebbe vicina alla chiusura con il Cagliari per il terzino Alessandro Tripaldelli, classe '99. Sul mancino c'è da registrare anche l'interesse dell'Elche in Spagna, mentre il Lecce si è tirato fuori dalla corsa come spiegato ieri dal direttore Corvino.