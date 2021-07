Lecce, Corvino: "Non confermo Marrone e Tripaldelli. Pizzini? Percentuale può essere 0 o 100"

Il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato nel corso della presentazione di Blin soffermandosi anche sui temi di mercato relativi alla squadra salentina: “Sapevo che sarebbe stato un mercato condizionato dagli Europei, come spesso succede quando ci sono queste competizioni. È un film che abbiamo già visto tante volte e infatti finora non si è fatto quasi nulla né a grandi livelli né nelle categorie inferiori. Marrone e Tripaldelli? Mi sono già espresso, a volte cerco di aiutarvi perché capisco che certi nomi possano creare delle turbative a chi li legge. Quando vedo che c’è una trattativa nella quale sono impegnato in maniera convinto e cerco di farvelo sapere. In questo caso sono due nomi che sono usciti, ma non ho mai confermato. - continua Corvino parlando di Pizzini come riporta calciolecce.it - Non voglio entrare in queste dinamiche, quando c’è una trattativa la percentuale può essere zero o può essere cento”.