ufficiale Alessandria, Gazzi lascia il calcio giocato. Entrerà nello staff di Longo

vedi letture

Come uomo e calciatore un esempio quotidiano e silenzioso del bello del calcio. Giocate essenziali, fatte sempre al momento giusto, senso della posizione, sempre vicino al compagno e addosso all’avversario. Tutto fatto così naturalmente da sembrare facilissimo. Dopo 562 partite ufficiali, di cui 111 in Grigio, in cui è stato artefice e protagonista di vittorie prestigiose come la Coppa Italia di Serie C e la storica promozione in Serie B, Alessandro Gazzi ora cambia veste, ma non cambia maglia e colori per farci vivere ancora l’esempio quotidiano e silenzioso del bello del calcio