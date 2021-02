ufficiale Ascoli, arriva in prestito dal Genoa l'esterno Vittorio Parigini

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa le prestazioni sportive di Vittorio Parigini. Classe 1996 di Moncalieri, Parigini è un attaccante esterno, che vanta 93 presenze in B (12 i gol e 9 gli assist) e 45 in Serie A. Ha militato in tutte le Nazionali giovanili fino all’Under 21, dove ha messo a segno 6 gol in 20 presenze.