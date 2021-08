ufficiale Ascoli, grande ritorno a centrocampo: dal Cagliari ecco Caligara

Fabrizio Caligara torna ad Ascoli, e a comunicarlo è il club bianconero con la nota che di seguito riportiamo:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare il ritorno in bianconero del centrocampista Fabrizio Caligara, che, giunto in riva al Tronto nel gennaio scorso, si è fatto apprezzare dalla piazza ascolana in occasione delle 15 partite disputate con la maglia bianconera.

Il Club di Corso Vittorio, che acquisisce Caligara dal Cagliari a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, accoglie con soddisfazione in ritorno di Fabrizio e gli augura i migliori traguardi in bianconero".