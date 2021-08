ufficiale Ascoli, preso il terzino Salvi. Ha firmato un contratto biennale

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito fino al 2023 le prestazioni sportive di Alessandro Salvi.

Nato a Bergamo il 5 giugno 1988, Salvi è un terzino destro, che in carriera ha ricoperto anche i ruoli di esterno di centrocampo, centrale difensivo e terzino sinistro. Reduce da due annate nelle file del Frosinone, con cui ha all’attivo 58 presenze, 4 gol e 7 assist fra campionato e Coppa, annovera, fra i club in cui ha militato, l’Albinoleffe, con cui è cresciuto calcisticamente fino all’esordio in Serie B. Coi bergamaschi in 5 anni (fra Serie B e C) è sceso in campo 128 volte, realizzando 2 gol e 1 assist.

Ha vestito anche le maglie di Prato, a inizio carriera, Cittadella (in tre stagioni 115 presenze, 7 reti e 4 assist), Palermo (in un anno 23 presenze, 2 gol) e Frosinone.

Salvi vestirà la maglia bianconera n. 2.

Il Club di Corso Vittorio accoglie Alessandro con un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni in bianconero.