ufficiale Cittadella, arriva il centrocampista offensivo Baldini dal Fano

Il Cittadella ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo di Enrico Baldini, centrocampista offensivo classe '96 dal Fano dove ha giocato nell'ultimo anno e mezzo collezionando 44 presenze condite da tre reti e sei assist. Questa la nota del club:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ENRICO BALDINI. Centrocampista offensivo classe 1996 nato a Massa Carrara, Baldini ha giocato la scorsa stagione e la prima parte di questa con la maglia dell’ Alma Juventus Fano. Dopo esser cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ha vestito in Serie B le maglie di Pro Vercelli e Ascoli. Ad Enrico il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nostri colori".