ufficiale Cittadella, il club irrobustisce la difesa: tesserato Mattioli

Con una nota ufficiale, il Cittadella comunica l'approdo in granata del difensore Alessandro Mattioli, reduce da un biennio con il Modena.

Questa la nota della società:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ALESSANDRO MATTIOLI.

Difensore classe 1998 nato a Reggio Emilia, Mattioli negli ultimi 2 campionati ha militato nel Modena.

Vincitore del campionato Primavera con l’Inter nel 2017, ha vestito poi la maglia del Renate nella stagione 2017/18 e quelle di Cuneo e Sudtirol nel 2018/19.

Ad Alessandro il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per la sua prossima stagione in Serie B con i nostri colori!".