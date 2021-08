ufficiale Cittadella, in attacco arriva Icardi: era svincolato dopo l'esperienza a Caserta

Simone Icardi è un nuovo volto del Cittadella: approdato in Veneto dopo lo svincolo d'ufficio dalla Casertana, il giocatore è stato ufficializzato quest'oggi.

Ecco la nota dei granata:

"L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di SIMONE ICARDI.

Attaccante classe 1996 nato a Roma, nella scorsa stagione in forza al Casertana FC.

Da gennaio 2018 a gennaio 2020 veste la maglia della Virtus Entella, chiuderà la stagione 2020/21 alla Robur Siena.

A Simone il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per la sua prossima stagione in Serie B con i nostri colori!".