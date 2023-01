ufficiale Cosenza, Micai arriva a titolo definitivo dalla Salernitana. Contratto fino a giugno

Primo rinforzo invernale per il Cosenza, che in questo mercato di riparazione si assicura Alessandro Micai: l'estremo difensore arriva a titolo definitivo dalla Salernitana, e ha firmato con i lupi un contratto fino a giugno.

Ecco la nota del club calabrese:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Micai proveniente dalla Salernitana. L’estremo difensore nato a Mantova il 24 luglio 1993 ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2023. Micai ha iniziato la sua attività giovanile tra Mantova, Varese e Palermo, per poi approdare in Lega Pro vestendo le maglie di Como e Sudtirol. Nella sua carriera vanta 185 presenze in Serie B con Bari, Reggina e Salernitana. Da oggi Alessandro Micai è un portiere del Cosenza!".