ufficiale Crotone, sancito l'addio con Donsah. Il ghanese ha risolto il proprio contratto

Termina dopo appena sei mesi l'avventura di Godfred Donsah con la maglia del Crotone. Il centrocampista, che ha disputato 14 gare segnando un gol in Serie B, ha infatti risolto in maniera consensuale il contratto che lo legava al club calabrese fino al 2023. Lo ha annunciato il Crotone sui propri canali ufficiali. Per il ghanese ora è probabile un ritorno in Turchia con il Malatyaspor favorito sul Rizespor, club dove aveva militato prima del ritorno in Italia la scorsa estate.