Ufficiale Il Chieti piazza un colpo da Serie A: ha firmato il centrocampista Donsah. La nota

Terminata nello scorso gennaio l’avventura in Turchia con la maglia del Sanliurfaspor, club di seconda divisione, per il centrocampista classe ‘96 Donsah è arrivato il momento di tornare in Italia e ripartire dal basso. Il ghanese ha infatti firmato con il Chieti in Serie D. Questo il comunicato dei neroverdi:

"È stata trovata l’intesa per l’ingaggio del centrocampista ghanese Godfred Donsah al Chieti F.C. 1922! L’accordo è stato raggiunto e sarà formalizzato dai rispettivi uffici legali nei prossimi giorni.

Una volta completato l’iter burocratico, Donsah sarà ufficialmente parte della nostra famiglia neroverde. Con esperienze di alto livello in squadre come Bologna, Cagliari e Hellas Verona in Serie A, e dopo aver militato nella Super Lig turca, Donsah è pronto a portare la sua energia e la sua esperienza al centrocampo del Chieti F.C.

A soli 28 anni, è già un giocatore con una vasta carriera internazionale e con presenze nella Nazionale del Ghana. Questo è un grande passo per il Chieti, e siamo certi che l'arrivo di Donsah ci aiuterà a raggiungere nuovi traguardi durante la stagione. Benvenuto Godfred, non vediamo l'ora di vederti in campo".