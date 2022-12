ufficiale Genoa, torna Criscito dopo sei mesi. Il difensore ha firmato coi rossoblù

Era nell'aria e ora arriva anche l'ufficialità: Mimmo Criscito è nuovamente un calciatore del Genoa. L'ex capitano aveva infatti lasciato il club in estate, dopo la retrocessione, per un'esperienza in Nord America nelle fila del Toronto con altri due italiani come Bernardeschi e Insigne. Terminata l'esperienza semestrale in Canada il classe '86 ha deciso di tornare a casa e provare a contribuire alla promozione dei liguri in Serie A. I dettagli del contratto non sono stati resi ancora noti, ma il difensore dovrebbe aver firmato fino al termine della stagione.