ufficiale Il Vicenza conferma la fiducia a mister Di Carlo. Squadra in ritiro da domani

vedi letture

Il rebus panchina in casa Vicenza è stato sciolto, e almeno per il momento i biancorossi avranno alla guida mister Domenico Di Carlo.

Questo il comunicato del club veneto:

"La società LR Vicenza comunica che al termine di una profonda analisi della difficile ed imprevista situazione sportiva creatasi, ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore Domenico Di Carlo, alla guida tecnica della Prima Squadra.

La società ha altresì deciso che la squadra e lo staff tecnico, a partire dalla giornata di giovedì 16 settembre, osserveranno un ritiro per preparare al meglio le sfide di campionato contro Pisa e Spal e per ricercare la concentrazione e la compattezza di gruppo, necessarie per invertire il trend di queste prime giornate di campionato.

Fino alla gara in programma sabato contro il Pisa, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni alla stampa".